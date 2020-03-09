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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАТЬ НЕМЕЦКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК В СФЕРЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ И МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЛОГИСТИКИ
10:19 10.03.2020
Посол Федеративной Республики Германия в Беларуси Манфред Хутерер 9 марта посетил свободную экономическую зону «Гродноинвест».
Как сообщает сайт СЭЗ, в ходе встречи заместитель главы администрации СЭЗ «Гродноинвест» Дмитрий Рожков рассказал о преимуществах реализации инвестиционных проектов в СЭЗ и заинтересованности в развитии деловых отношений с немецким бизнесом в трех ключевых направлениях: деревообработка, машиностроение и химическое производство.
Кроме того, вниманию посла были представлены проекты по созданию Немецкого индустриального парка в сфере машиностроения и мультимодального центра логистики «Гродно». Предложено проработать возможность организации Белорусско-немецкого бизнес-форума на базе СЭЗ «Гродноинвест» в 2020 году при содействии посольства ФРГ.
В рамках визита в Гродно немецкий дипломат ознакомился с деятельностью предприятия-резидента СЭЗ с немецким капиталом ИООО «Белабеддинг».
Всего в качестве резидентов СЭЗ «Гродноинвест» зарегистрированы 2 компании с немецким капиталом: ИООО «Белабеддинг», OOO «ХАВЕР ВУ металлотканый завод». За период деятельности компаниями инвестировано 23,9 млн долларов США, в том числе 2,3 млн долларов США в 2019 г. В последние годы резиденты СЭЗ наращивают товарооборот с представителями немецкого бизнеса. В 2019 году он превысил 36 млн долл. США, увеличившись на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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