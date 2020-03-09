Представители Госпогранкомитета Беларуси, а также Подлясского и Надбужаньского отделов Пограничной стражи при МВД и администрации Польши приняли участие в третьем заседании Управляющего комитета по проекту международной технической помощи «Совместные инициативы пограничных служб с целью повышения эффективности пограничного контроля и охраны госграницы», которое прошло в Бресте с 5 по 6 марта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете, в ходе встречи были подведены итоги реализации проекта за 2019 год, обсуждены вопросы, связанные с финансированием и закупками, согласованы совместные действия по подготовке отчетности, составлен предварительный график проведения обучающих мероприятий.

В рамках посещения заставы «Томашовка» пограничники продемонстрировали польским коллегам оборудование, закупленное в 2019 году. Также на встрече стороны обсудили аспекты взаимодействия пограничных ведомств на совместном участке границы.