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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В МИНСКЕ ОБСУДЯТ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ БЕЛАЭС
16:58 09.03.2020

12 марта в Минске состоится круглый стол на тему «Международное сотрудничество при реализации проекта строительства БелАЭС».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ICG Agency, участники дискуссии обсудят совместную работу с представителями международных организаций при строительстве АЭС в Островце, расскажут о ходе выполнения белорусского национального плана действий по результатам стресс-тестов и визите в Минск делегации Европейской комиссии и Группы европейских регуляторов ядерной безопасности ENSREG.

Представители Белорусской АЭС расскажут о положительном опыте взаимодействия с зарубежными партнерами и международными организациями при реализации проекта строительства первой в стране атомной электростанции.

Также важной частью обсуждения станет белорусский опыт взаимодействия с общественностью и независимыми экспертами при проведении замеров «нулевого фона» и международной экспертизы документов, обосновывающих экологическую безопасность Белорусской АЭС.

В мероприятии примут участие представители Министерства энергетики, Госатомнадзора, Белэнерго, Белорусской АЭС, члены белорусских и зарубежных общественных организаций.
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