ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.03.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by, +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БУТБ И ПОСОЛЬСТВО АЗЕРБАЙДЖАНА ОБЪЕДИНЯТ УСИЛИЯ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО БИЗНЕСА НА БИРЖЕВЫЕ ТОРГИ
15:50 09.03.2020

БУТБ и Посольство Азербайджана объединят усилия по привлечению азербайджанского бизнеса на биржевые торги.

«Одна из главных задач Посольства – содействовать развитию торгово-экономических отношений между нашими странами. Это касается как импорта белорусских товаров в Азербайджан, так и поставок продукции азербайджанских предприятий в Беларусь. В этом плане биржевая торговля имеет значительный потенциал, поскольку она снимает необходимость поиска деловых партнеров за рубежом и, что более важно, обеспечивает прямой контакт между производителем и конечным потребителем. Поэтому мы готовы совместно с вами информировать представителей азербайджанского бизнеса о возможностях биржевой площадки и рекомендовать воспользоваться этим механизмом. Тем более что барьеры для выхода на биржевой рынок отсутствуют», - заявил посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов во время посещения 5 марта центрального офиса ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ).

Как сообщает сайт БУТБ, азербайджанский дипломат также поддержал принятое руководством БУТБ решение об упрощении процедуры аккредитации для компаний-нерезидентов, отметив, что такой шаг навстречу иностранным участникам торгов будет непременно способствовать росту биржевого товарооборота, в том числе с Азербайджаном.

В этой связи председатель правления БУТБ Александр Осмоловский подчеркнул важность расширения номенклатуры товаров, закупаемых азербайджанскими компаниями на биржевых торгах, и выразил надежду на поддержку Посольства Азербайджана в этом вопросе.

«Сегодня на бирже аккредитованы 33 азербайджанские компании. За прошлый год они совершили сделки на 14,2 миллиона долларов. Это в 2 раза больше, чем в 2018 году, но ведь могло бы быть в 3 или даже в 4 раза больше, если бы помимо лесоматериалов закупалось белорусской сухое молоко, сыворотка или металлоизделия. Все это востребованная в Азербайджане продукция, поэтому, на мой взгляд, потенциал биржевой торговли пока реализуется не в полной мере. Рассчитываем на ваше содействие в выработке перечня перспективных товарных позиций, а также в поиске достойной компании, которая стала бы брокером БУТБ в Азербайджане. Только объединив усилия, мы сможем достичь желаемых результатов», – уверен Александр Осмоловский.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.03.2020
валюта курс
EUR 2.5178
USD 2.2396
RUB 3.3215
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.03.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6750 +0.1572
USD 2.3518 +0.1122
RUB 3.1628 -0.1587
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6760 2.7000
USD 2.3490 2.3640
RUB 3.1450 3.2080
подробнее

Конвертация в банках
на 09.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1370 1.1440
EUR/RUB 83.7000 85.5400
USD/RUB 73.5000 75.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте