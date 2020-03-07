БУТБ и Посольство Азербайджана объединят усилия по привлечению азербайджанского бизнеса на биржевые торги.

«Одна из главных задач Посольства – содействовать развитию торгово-экономических отношений между нашими странами. Это касается как импорта белорусских товаров в Азербайджан, так и поставок продукции азербайджанских предприятий в Беларусь. В этом плане биржевая торговля имеет значительный потенциал, поскольку она снимает необходимость поиска деловых партнеров за рубежом и, что более важно, обеспечивает прямой контакт между производителем и конечным потребителем. Поэтому мы готовы совместно с вами информировать представителей азербайджанского бизнеса о возможностях биржевой площадки и рекомендовать воспользоваться этим механизмом. Тем более что барьеры для выхода на биржевой рынок отсутствуют», - заявил посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов во время посещения 5 марта центрального офиса ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ).

Как сообщает сайт БУТБ, азербайджанский дипломат также поддержал принятое руководством БУТБ решение об упрощении процедуры аккредитации для компаний-нерезидентов, отметив, что такой шаг навстречу иностранным участникам торгов будет непременно способствовать росту биржевого товарооборота, в том числе с Азербайджаном.

В этой связи председатель правления БУТБ Александр Осмоловский подчеркнул важность расширения номенклатуры товаров, закупаемых азербайджанскими компаниями на биржевых торгах, и выразил надежду на поддержку Посольства Азербайджана в этом вопросе.

«Сегодня на бирже аккредитованы 33 азербайджанские компании. За прошлый год они совершили сделки на 14,2 миллиона долларов. Это в 2 раза больше, чем в 2018 году, но ведь могло бы быть в 3 или даже в 4 раза больше, если бы помимо лесоматериалов закупалось белорусской сухое молоко, сыворотка или металлоизделия. Все это востребованная в Азербайджане продукция, поэтому, на мой взгляд, потенциал биржевой торговли пока реализуется не в полной мере. Рассчитываем на ваше содействие в выработке перечня перспективных товарных позиций, а также в поиске достойной компании, которая стала бы брокером БУТБ в Азербайджане. Только объединив усилия, мы сможем достичь желаемых результатов», – уверен Александр Осмоловский.