Запланированная с 19 по 30 марта миссия МВФ в рамках Статьей IV устава фонда не приедет в Беларусь. Такое решение принято руководством фонда из-за эпидемии коронавируса нового типа.

"Планировавшаяся миссия МВФ переносится на более поздний срок. Это связано с тем, что в штаб-квартире в Вашингтоне принято решение ограничить командировки сотрудников фонда из-за ситуации с коронавирусом в мире", - говорится в сообщении Представительства МВФ в Беларуси.

Как сообщалось, МВФ и Всемирный банк также приняли решение провести традиционную весеннюю встречу управляющих группы в формате видеоконференции.