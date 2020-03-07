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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИССИЯ МВФ В БЕЛАРУСЬ ПЕРЕНЕСЕНА ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА
14:56 09.03.2020
Запланированная с 19 по 30 марта миссия МВФ в рамках Статьей IV устава фонда не приедет в Беларусь. Такое решение принято руководством фонда из-за эпидемии коронавируса нового типа.
"Планировавшаяся миссия МВФ переносится на более поздний срок. Это связано с тем, что в штаб-квартире в Вашингтоне принято решение ограничить командировки сотрудников фонда из-за ситуации с коронавирусом в мире", - говорится в сообщении Представительства МВФ в Беларуси.
Как сообщалось, МВФ и Всемирный банк также приняли решение провести традиционную весеннюю встречу управляющих группы в формате видеоконференции.
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