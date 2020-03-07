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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НА ПЕРВОМ БЕЛОРУССКО-ИНДИЙСКОМ ИНВЕСТФОРУМЕ ПОДПИСАНЫ КОНТРАКТЫ В СФЕРЕ ТУРУСЛУГ И МЕМОРАНДУМЫ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
13:58 09.03.2020
Министр промышленности Павел Утюпин принял участие в заседании белорусско-индийской межправительственной комиссии по сотрудничеству в области экономики, торговли, промышленности, науки, технологий и культуры (МПК), которое прошло 4-5 марта в Нью-Дели.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерств промышленности, в рамках заседания состоялся первый Белорусско-индийский инвестиционный форум, на котором стороны подписали контракты в сфере туристических услуг, а также меморандумы в области промышленности.
В ходе визита министр промышленности Павел Утюпин провел переговоры с государственным министром торговли и промышленности Сомом Паркашем, министром торговли и промышленности и железных дорог Пиюшем Гоялом, министром гражданской авиации, жилищного строительства и городского развития Хардипом Сингх Пури, с которыми обсудил дальнейшие перспективы развития взаимовыгодных отношений между странами.
«Сформировались стабильные мощные треки взаимодействия по важнейшим тематикам: Беларусь является стабильным поставщиком калийных удобрений на рынок Индии, мы имеем прекрасные промышленные и инженерные наработки, которые уже используются индийской стороной. В январе прошлого года ОАО «БЕЛАЗ» выиграл тендер на поставку индийской государственной компании Coal India 77 карьерных самосвалов грузоподъемностью 136 тонн, а в начале июля 2019 г. был выигран еще один тендер Coal India на поставку 96 карьерных самосвалов грузоподъемностью 240 тонн. Это абсолютно этапное событие, к которому мы шли через направленные и скоординированные усилия как белорусской стороны, так и наших индийских партнеров», - подчеркнул Павел Утюпин.
Товарооборот между странами по итогам 2019 года увеличился более чем на 20% по сравнению с 2018 годом и достиг отметки в 570 млн. долларов.
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