|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРООН ГОТОВА ОКАЗЫВАТЬ БЕЛАРУСИ ЭКСПЕРТНУЮ ПОДДЕРЖКУ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТОВ
12:20 09.03.2020
Министр экономики Александр Червяков и постоянный представитель ПРООН в Беларуси Александра Соловьева обсудили перспективы взаимодействия в рамках реализации проектов международной технической помощи, в особенности направленных на развитие регионов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-служб е Минэкономики в ходе состоявшейся 6 марта встречи стороны обменялись мнениями в отношении подготовки Страновой программы ПРООН для Беларуси до 2025 года.
Александра Соловьева подчеркнула, что ПРООН готова оказывать экспертную поддержку при подготовке программных документов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 06.03.2020
Курсы в банках
на 09.03.2020
Конвертация в банках
на 09.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте