МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПРООН ГОТОВА ОКАЗЫВАТЬ БЕЛАРУСИ ЭКСПЕРТНУЮ ПОДДЕРЖКУ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТОВ

12:20 09.03.2020 Министр экономики Александр Червяков и постоянный представитель ПРООН в Беларуси Александра Соловьева обсудили перспективы взаимодействия в рамках реализации проектов международной технической помощи, в особенности направленных на развитие регионов. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-служб е Минэкономики в ходе состоявшейся 6 марта встречи стороны обменялись мнениями в отношении подготовки Страновой программы ПРООН для Беларуси до 2025 года. Александра Соловьева подчеркнула, что ПРООН готова оказывать экспертную поддержку при подготовке программных документов.