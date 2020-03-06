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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ В СФЕРЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДСТАВИЛИ НА КОЛЛЕГИИ МИНПРОМТОРГА ТАТАРСТАНА
11:07 09.03.2020
Руководитель отделения посольства Беларуси в Казани Олег Исаев и генеральный директор ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ» Константин Анисимов представили президенту Татарстана Рустаму Минниханову и заместителю председателя правительства России Юрию Борисову совместный белорусско-российский проект в сфере цифровизации бизнес-процессов и производства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, проект планируется реализовать при участии ФГУП «Российский Федеральный Ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики» на базе ООО «ТПК МТЗ-Татарстан».
Презентация состоялась в рамках специализированной выставки достижений ведущих промышленных предприятий Республики Татарстан перед началом заседания итоговой коллегии Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан, где обсуждались итоги развития промышленности и потребительского рынка Республики Татарстан в 2019 году, а также перспективы развития отрасли до 2024 года.
В настоящее время промышленными предприятиями Беларуси и Татарстана успешно реализуется ряд совместных инновационных проектов в газомоторной сфере (пассажирский транспорт, тракторо- и двигателестроение).
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