По инициативе российской стороны 6 марта состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, главы правительств Беларуси и России обсудили тему интеграционного взаимодействия, а также подготовку к проведению заседания Евразийского межправительственного совета, который состоится 10 апреля 2020 года в Минске.

Кроме того, обсуждена цифровая повестка ЕАЭС, которая направлена на повышение эффективности экономики и улучшение качества жизни граждан Союза.

Сергей Румас и Михаил Мишустин в рамках телефонного разговора договорились провести рабочую встречу по всем актуальным вопросам в ближайшее время.