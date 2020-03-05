Начальник Белорусской железной дороги (БЖД) Владимир Морозов и генеральный директор АО «Литовские железные дороги» Мантасам Бартушка обсудили 5 марта на встрече в Минске ряд вопросов сотрудничества и подвели итоги совместной работы за 2019 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, на переговорах стороны также наметили меры, направленные на дальнейшее развитие перевозок пассажиров и грузов.

На встрече было уделено внимание развитию контейнерных перевозок. В том числе проекту поезда «Викинг». За 2019 год объем перевозок контейнеров по территории Республики Беларусь по проекту «Викинг» составил 50,0 тыс. контейнеров в ДФЭ, или 111% к 2018 году.

Также стороны уделили внимание новому совместному проекту по организации контейнерного поезда Containerships train в сообщении Литва-Беларусь-Украина. Отправление первого поезда из Клайпеды в рамках данного проекта состоялось 9 июля 2019 года. За данный период проследовало 8 полносоставных контейнерных поездов «Containerships Train» (589 контейнеров в ДФЭ), организованных Белорусской, Литовской и Украинской железными дорогами, а также компаниями ООО Containerships и ЗАО Intermodal Container Serviсe.

В ходе переговоров были подведены итоги и по организации пассажирских перевозок. В настоящее время для обеспечения перевозок пассажиров между Беларусью и Литвой курсирует 11 пар международных пассажирских поездов, из которых 5 пар в сообщении Минск-Вильнюс, 5 пар транзитных пассажирских поездов в сообщении с Калининградской областью Российской Федерации и 1 пара в сообщении Украина-Беларусь-Литва-Латвия.

Кроме того, обсуждался вопрос подготовки к организации железнодорожных пассажирских перевозок между столицами Беларуси и Латвии в период проведения в 2021 году Чемпионата мира по хоккею с шайбой в Минске и Риге. Отмечено, что в рамках разработки нового графика движения поездов на 2020/2021 год прорабатываются варианты организации проезда дополнительными поездами (вагонами) болельщиков в период проведения спортивного форума.

Согласно данным, объем перевезенных грузов в 2019 году по белорусско-литовским межгосударственным стыковым пунктам Гудогай/Кена и Стасилос/Беняконе в обоих направлениях составил 34,8 млн тонн, или 93,0% к 2018 году. В том числе в сообщении Беларусь-Литва в обоих направлениях, включая перевозки в Клайпедский порт, за 2019 год перевезено 24,9 млн тонн, или 97,0%, а в сообщении с Калининградской областью за 2019 год – 9,9 млн тонн, или 83,9%.

В 2019 году Белорусской железной дорогой был обеспечен в полной мере вывоз всех заявленных грузоотправителями объемов экспортных грузов в Литву и порты Клайпеды – 17,2 млн тонн, темп роста которых составил 102% к уровню 2018 года. В структуре экспортных грузов основными являются: химические и минеральные удобрения нефтепродукты, строительные и лесные грузы, черные металлы.

По итогам работы за 2019 год возрос объем перевозок пассажиров в международном сообщении Беларусь-Литва-Беларусь и составил 379,3 тыс. пассажиров, или 116,4% к 2018 году. Поездами формирования Белоруской железной дороги перевезено 158,4 тыс. пассажиров, или 115,2% к 2018 году. Особой популярностью пользовалась услуга по приобретению билетов в интернете, доля которых в общем объеме составила более 45%. Положительная динамика отмечена и в текущем году. В январе 2020 года объем перевозок пассажиров увеличился на 18,2%.