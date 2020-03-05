Открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» планирует в первом полугодии 2020 года организовать сборочное производство тракторных прицепов модели 2ПТС-6 в Украине. Договоренность об этом достигнута по итогам проведенных 4-5 марта 2020 года переговоров в ходе визита делегации ПрАО «Нежинсельмаш» (Нежин, Черниговская обл.) во главе с председателем правления Владимиром Коробко в ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, в ходе переговоров белорусская и украинская компания обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества в рамках производственной кооперации, рассмотрели технические и организационные вопросы создания сборочного производства, согласовали вопросы локализации производства на производственных мощностях ПрАО «Нежинсельмаш», а также подписали лицензионное соглашение и контракт на поставку в Украину машинокомплектов тракторных прицепов 2ПТС-6.

В качестве перспективного направления работы стороны обсудили возможность и целесообразность организации аналогичного сборочного производства прицепных загрузчиков кормов на ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш».

В рамках реализации достигнутых договоренностей в адрес ПрАО «Нежинсельмаш» в течение ближайших шести месяцев будет осуществлена поставка не менее 60 машинокомплектов тракторных прицепов.

Отгрузка первой партии продукции запланирована на первую половину апреля.

ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» (www.agromash.by) - ведущий белорусский производитель сельскохозяйственной техники. Производственная программа предприятия насчитывает более 80 наименований сельскохозяйственной техники. «Бобруйскагромаш» является традиционным поставщиком машин для агропромышленного комплекса Украины. Сегодня сборочные производства ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» действуют на территории России, Казахстана, Таджикистана и Египта.