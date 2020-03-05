МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

КОМПАНИИ ИЗ БЕЛЬГИИ ОЗНАКОМИЛИСЬ С ВОЗМОЖНОСТЯМИ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ»

16:59 05.03.2020 По приглашению Фламандской торгово-промышленной палаты для Беларуси, России и Казахстана 4 марта в Антверпене (Бельгия) состоялась презентация инвестиционных возможностей индустриального парка «Великий камень». Как сообщает сайт ИП «Великий камень», в ходе мероприятия спикеры особо отметили роль парка в развитии инициативы Один пояс – один путь, также были обсуждены перспективы активизации белорусско-бельгийского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.