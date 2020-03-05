Делегация Минского автомобильного завода во главе с генеральным директором ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Валерием Иванковичем посетила администрацию Омской области, где состоялись встречи с заместителем председателя правительства Омской области Дмитрием Ушаковым и мэром города Омска Оксаной Фадиной.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, стороны обсудили вопросы сотрудничества и реализации текущих проектов. В частности, обсуждалась возможность дальнейших поставок в Омский регион как пассажирской, так и грузовой автотехники МАЗ

Минский автомобильный завод и Омскую область связывают давние партнерские отношения. Ежегодно в регион поставляются грузовики и автобусы производства Минского автомобильного завода. К тому же в области функционируют авторизованные сервисные центры МАЗ, что является неоспоримым преимуществом при реализации автотехники.