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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ МАЗ ПРОВЕЛА В ОМСКЕ ПЕРЕГОВОРЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ДАЛЬНЕЙШИХ ПОСТАВОК ТЕХНИКИ В ОМСКИЙ РЕГИОН
15:11 05.03.2020
Делегация Минского автомобильного завода во главе с генеральным директором ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Валерием Иванковичем посетила администрацию Омской области, где состоялись встречи с заместителем председателя правительства Омской области Дмитрием Ушаковым и мэром города Омска Оксаной Фадиной.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, стороны обсудили вопросы сотрудничества и реализации текущих проектов. В частности, обсуждалась возможность дальнейших поставок в Омский регион как пассажирской, так и грузовой автотехники МАЗ
Минский автомобильный завод и Омскую область связывают давние партнерские отношения. Ежегодно в регион поставляются грузовики и автобусы производства Минского автомобильного завода. К тому же в области функционируют авторизованные сервисные центры МАЗ, что является неоспоримым преимуществом при реализации автотехники.
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