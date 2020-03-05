Беларусь останется привержена интеграционным процессам, но при четком следовании своим интересам. Об этом

Александр Лукашенко заявил 5 марта на встрече с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Станиславом Засем.

"Коль выпала такая судьба для Беларуси в этом году возглавлять все интеграционные органы, мы будем делать это достойно, - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба. - Мы будем, как и прежде, привержены интеграционным процессам, в том числе в военной сфере, но при этом будем четко следовать нашим интересам. На эту суперпрагматичную позицию, ты знаешь, кто подталкивает республики, которые находятся вокруг этого интегратора".

Он подчеркнул, что интересы Беларуси должны соблюдаться во всех интеграционных объединениях, в том числе в рамках ОДКБ. Пока, по его словам, они абсолютно совпадают с интересами соседних стран и особенно членов организации.

"Они совпадают с интересами и России, и других членов ОДКБ. Да и не очень-то противоречат интересам Украины - нашей главной южной соседки. По крайней мере, мы делали и будем делать все для того, чтобы в Украине было мирно и спокойно, - сказал Александр Лукашенко. - Это наша позиция, исходящая опять же от менталитета белорусского народа. Мы ее будем придерживаться".

В этом году Россия примет саммит ОДКБ. В этой связи Лукашенко поинтересовался повесткой форума, как идет работа по продвижению предложений от Беларуси по развитию организации. Страна, в частности, выступает за укрепление международного авторитета ОДКБ, расширение ее взаимодействия с другими площадками. Этому в том числе может послужить реализация принятого по инициативе Беларуси решения о юридическом оформлении статуса партнера организации, а также наблюдателя при ОДКБ.