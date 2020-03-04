|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НАИП ВСТУПИЛО ВО ВСЕМИРНУЮ АССОЦИАЦИЮ ВАИПА
11:57 05.03.2020
Национальное агентство инвестиций и приватизации Беларуси стало членом Всемирной ассоциации агентств по привлечению инвестиций (ВАИПА).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАИП, членство в ВАИПА позволит агентству повысить статус доверия среди иностранного бизнеса, улучшит инвестиционный климат страны, а также откроет доступ к публикациям и исследованиям ассоциации, которыми можно руководствоваться в процессе привлечения иностранных инвесторов.
ВАИПА была создана в 1995 году под эгидой ЮНКТАД для налаживания контактов и развития сотрудничества, обмена опытом и информацией в сфере привлечения прямых иностранных инвестиций между инвестиционными агентствами. Сегодня ВАИПА объединяет 177 инвестиционных агентств из 130 стран мира. Штаб-квартиры ассоциации расположены в Женеве и Стамбуле.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 04.03.2020
Курсы в банках
на 05.03.2020
Конвертация в банках
на 05.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте