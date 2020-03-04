Национальное агентство инвестиций и приватизации Беларуси стало членом Всемирной ассоциации агентств по привлечению инвестиций (ВАИПА).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАИП, членство в ВАИПА позволит агентству повысить статус доверия среди иностранного бизнеса, улучшит инвестиционный климат страны, а также откроет доступ к публикациям и исследованиям ассоциации, которыми можно руководствоваться в процессе привлечения иностранных инвесторов.

ВАИПА была создана в 1995 году под эгидой ЮНКТАД для налаживания контактов и развития сотрудничества, обмена опытом и информацией в сфере привлечения прямых иностранных инвестиций между инвестиционными агентствами. Сегодня ВАИПА объединяет 177 инвестиционных агентств из 130 стран мира. Штаб-­квартиры ассоциации расположены в Женеве и Стамбуле.