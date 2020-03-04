|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЗАСЕДАНИЕ БЕЛОРУССКО-АРМЯНСКОЙ МЕЖПРАВКОМИССИИ ПО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ ПРОЙДЕТ 12 МАРТА В ЕРЕВАНЕ
10:35 05.03.2020
12 марта 2020 г. в Ереване состоится 14-е заседание межправительственной белорусско-армянской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на заседании будет рассмотрен широкий спектр вопросов экономического и инвестиционного сотрудничества, конкретные шаги, направленные на активизацию торгового взаимодействия и дальнейший рост товарооборота.
В последнее время можно констатировать позитивную тенденцию укрепления двусторонних торговых связей. В 2019 году товарооборот Беларуси с Арменией превысил уровень всех предыдущих лет и продемонстрировал рост на 44,9% к уровню 2018 года.
Особое внимание планируется уделить межрегиональному сотрудничеству как основной движущей силе активизации двусторонних контактов и продвижения совместных проектов.
Отдельно будут рассмотрены вопросы взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.
Белорусскую сторону на заседании возглавит министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа, армянскую - министр экономики Тигран Хачатрян. В состав делегации Беларуси войдет также первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 04.03.2020
Курсы в банках
на 05.03.2020
Конвертация в банках
на 05.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте