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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЗАСЕДАНИЕ БЕЛОРУССКО-АРМЯНСКОЙ МЕЖПРАВКОМИССИИ ПО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ ПРОЙДЕТ 12 МАРТА В ЕРЕВАНЕ
10:35 05.03.2020

12 марта 2020 г. в Ереване состоится 14-е заседание межправительственной белорусско-армянской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на заседании будет рассмотрен широкий спектр вопросов экономического и инвестиционного сотрудничества, конкретные шаги, направленные на активизацию торгового взаимодействия и дальнейший рост товарооборота.

В последнее время можно констатировать позитивную тенденцию укрепления двусторонних торговых связей. В 2019 году товарооборот Беларуси с Арменией превысил уровень всех предыдущих лет и продемонстрировал рост на 44,9% к уровню 2018 года.

Особое внимание планируется уделить межрегиональному сотрудничеству как основной движущей силе активизации двусторонних контактов и продвижения совместных проектов.

Отдельно будут рассмотрены вопросы взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.

Белорусскую сторону на заседании возглавит министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа, армянскую - министр экономики Тигран Хачатрян. В состав делегации Беларуси войдет также первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко.
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