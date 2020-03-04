Делегация Беларуси во главе с первым заместителем председателя Национального статистического комитета Ириной Кангро принимает участие в 51-й сессий Статистической комиссии ООН, которая проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке (США).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, в рамках сессии подписано соглашение между Национальным статистическим комитетом Беларуси и Национальным статистическим комитетом Монголии о сотрудничестве. Международный договор направлен на развитие сотрудничества в области статистики, расширение обмена информацией и усиление взаимодействия в работе статистических органов двух стран.

Статистическая комиссия ООН образована в 1947 году. Беларусь является членом комиссии и в 2020 году вошла в состав ее Бюро (управляющий орган).