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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ВЕДОМСТВА БЕЛАРУСИ И МОНГОЛИИ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
09:14 05.03.2020
Делегация Беларуси во главе с первым заместителем председателя Национального статистического комитета Ириной Кангро принимает участие в 51-й сессий Статистической комиссии ООН, которая проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке (США).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, в рамках сессии подписано соглашение между Национальным статистическим комитетом Беларуси и Национальным статистическим комитетом Монголии о сотрудничестве. Международный договор направлен на развитие сотрудничества в области статистики, расширение обмена информацией и усиление взаимодействия в работе статистических органов двух стран.
Статистическая комиссия ООН образована в 1947 году. Беларусь является членом комиссии и в 2020 году вошла в состав ее Бюро (управляющий орган).
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