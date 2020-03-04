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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИССИЯ МАГАТЭ ПОДГОТОВИЛА РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ БЕЛАЭС
17:14 04.03.2020
Группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) завершила сегодня 12-дневную миссию в Беларуси по оценке готовности инфраструктуры для ядерной энергетической программы.
Комплексная оценка ядерной инфраструктуры (ИНИР) была проведена по приглашению правительства Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, эксперты группы подготовили рекомендации и предложения, направленные на оказание Беларуси содействия в дальнейшем повышении готовности страны к вводу в эксплуатацию и эксплуатации объекта.
В частности, они выделили области, дополнительные меры в которых могли бы принести пользу Беларуси, в том числе: необходимость совершенствования институциональных механизмов и нормативно-правовой базы для обеспечения стабильной и предсказуемой среды для осуществления программы, а также завершение работы над остальными механизмами, необходимыми для устойчивого функционирования атомной электростанции.
Согласно заявлению экспертов группы ИНИР, Беларусь близка к завершению строительства инфраструктуры атомной энергетики, необходимой для запуска в эксплуатацию своей первой АЭС.
Эксперты ознакомились с применяемыми практиками и определили их как передовые, которые могли бы применяться другими странами, осваивающими ядерную энергетику, в таких областях, как координация программ и проектов, использование независимых экспертных обзоров, сотрудничество с регулирующими органами других стран, взаимодействие с международными заинтересованными сторонами и обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям.
В состав группы входили один эксперт из Алжира, два эксперта из Великобритании, а также семь сотрудников МАГАТЭ. Осуществлена оценка состояния работы по 19 направлениям развития ядерной инфраструктуры в соответствии с методологией оценки и условиями Этапа 3 поэтапного подхода МАГАТЭ. Данная миссия является второй по счету миссией ИНИР в Беларусь. Первая миссия ИНИР, проведенная в 2012 году, охватывала Этапы 1 и 2.
В преддверии нынешней миссии Беларусь подготовила доклад о самооценке, охватывающий все вопросы инфраструктуры, и представила этот доклад и подтверждающие документы в МАГАТЭ.
Беларусь, стремясь диверсифицировать производство энергии за счет надежного низкоуглеродного источника, строит свою первую атомную электростанцию (АЭС) на Островецкой площадке. На указанной площадке во взаимодействии с Госкорпорацией «Росатом» (Российская Федерация) ведется строительство и подготовка к вводу в эксплуатацию двух водно-водяных энергетических реакторов ВВЭР-1200; подключение первого энергоблока к сети планируется в этом году.
СПРАВКА: Комплексное рассмотрение ядерной инфраструктуры (ИНИР) основано на поэтапном подходе МАГАТЭ, предполагающем оценку 19 направлений развития инфраструктуры, три этапа (рассмотрение, подготовка и строительство) и три основных этапа (принятие решения, заключение контракта, ввод в эксплуатацию и эксплуатация). Миссии ИНИР позволяют представителям государств-членов МАГАТЭ проводить с международными экспертами обстоятельное обсуждение опыта и передовых практик различных стран. При разработке своих рекомендаций группа экспертов ИНИР учитывает замечания, высказанные организациями страны, в которой проводится оценка. Выполнение каких-либо рекомендаций и предложений группы экспертов осуществляется по усмотрению государства-члена, запрашивающего миссию. Предполагается, что результаты миссии ИНИР помогут государству-члену разработать план действий по устранению любых пробелов, что в свою очередь будет способствовать развитию национальной ядерной инфраструктуры. МАГАТЭ публикует отчет о миссии ИНИР на своем вебсайте через 90 дней после его предоставления государству-члену. Отчет не публикуется только в случае письменной просьбы от имени государства-члена в адрес МАГАТЭ.
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