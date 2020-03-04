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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ТВЕРДО НАМЕРЕНА СОЗДАТЬ БЕЗОПАСНУЮ, ЭФФЕКТИВНУЮ И ЭКОЛОГИЧНУЮ АТОМНУЮ ОТРАСЛЬ - СЕРГЕЙ РУМАС
16:12 04.03.2020

Беларусь твердо намерена создать безопасную, экономически эффективную и экологичную атомную отрасль. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с заместителем генерального директора, руководителем Департамента ядерной энергии МАГАТЭ Михаилом Чудаковым.

Сергей Румас с удовлетворением отметил высокий уровень конструктивного сотрудничества Беларуси и агентства. Взаимодействие с МАГАТЭ по вопросам развития национальной ядерной энергетической программы и инфраструктуры ядерной энергетики активно развивается с 2007 года, с самых первых шагов ее становления в стране.

"Беларусь твердо намерена создать безопасную, надежную, экономически эффективную и экологичную отрасль, которая будет служить дальнейшему развитию нашей страны", - подчеркнул Премьер-министр.

"Абсолютный приоритет в реализации проекта по строительству Белорусской АЭС остается в вопросах обеспечения безопасности будущей станции. Все этапы, связанные с вводом ее эксплуатацию, тщательно и последовательно выполняются. Причем Беларусь этот проект реализует совершенно открыто, во взаимодействии не только с Российской Федерацией, но и с многими международными партнерами", - отметил Сергей Румас.

"Принципиальным для нас моментом является неукоснительное соблюдение всех международных обязательств в ядерной сфере и следование всем стандартам и рекомендациям МАГАТЭ. Итоги оценочных миссий МАГАТЭ являются для нас важным ориентиром в работе", - добавил глава правительства.

Сотрудничество Беларуси и МАГАТЭ приобрело по-настоящему масштабный и комплексный характер.

"Мы высоко ценим достигнутый уровень взаимодействия и надеемся на всяческую дальнейшую поддержку со стороны агентства. Беларусь активно пользуется всем спектром предоставляемых МАГАТЭ инструментов и услуг и намерена в дальнейшем продолжать эту практику", - сказал Премьер-министр.

Он заверил, что Беларусь намерена не только учитывать опыт МАГАТЭ и его стран-участниц, но и в полной мере опираться на него в своей деятельности, сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина.
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