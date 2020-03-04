Руководство Торгового представительства Российской Федерации в Беларуси во главе с Юрием Золотаревым 3 марта посетило свободную экономическую зону «Гродноинвест».

Как сообщает сайт СЭЗ, гости изучили инвестиционный и промышленный потенциал региона, ознакомились с преференциальным режимом налогообложения в СЭЗ, обсудили перспективы сотрудничества в сфере машиностроения и металлообработки, а также логистики.

По окончании переговоров в администрации российская сторона ознакомилась с деятельностью предприятий-резидентов СЭЗ «Гродноинвест» с российским капиталом СООО «ЗОВ-Плита», ИООО «БелГро», ООО «ТехноХимРеагентБел».

Из Российской Федерации привлечено 343 млн долларов США иностранных инвестиций, или 32% от общего объема в СЭЗ «Гродноинвест». Товарооборот резидентов СЭЗ «Гродноинвест» с Россией в 2019 году превысил 810 млн долларов и увеличился на 4% по сравнению с прошлым годом. За пять лет товарооборот вырос в 2,2 раза.