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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РУКОВОДСТВО ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА РФ ОЗНАКОМИЛОСЬ С ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ РЕЖИМОМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ»
15:19 04.03.2020
Руководство Торгового представительства Российской Федерации в Беларуси во главе с Юрием Золотаревым 3 марта посетило свободную экономическую зону «Гродноинвест».
Как сообщает сайт СЭЗ, гости изучили инвестиционный и промышленный потенциал региона, ознакомились с преференциальным режимом налогообложения в СЭЗ, обсудили перспективы сотрудничества в сфере машиностроения и металлообработки, а также логистики.
По окончании переговоров в администрации российская сторона ознакомилась с деятельностью предприятий-резидентов СЭЗ «Гродноинвест» с российским капиталом СООО «ЗОВ-Плита», ИООО «БелГро», ООО «ТехноХимРеагентБел».
Из Российской Федерации привлечено 343 млн долларов США иностранных инвестиций, или 32% от общего объема в СЭЗ «Гродноинвест». Товарооборот резидентов СЭЗ «Гродноинвест» с Россией в 2019 году превысил 810 млн долларов и увеличился на 4% по сравнению с прошлым годом. За пять лет товарооборот вырос в 2,2 раза.
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