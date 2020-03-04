Министерство торговли и интеграции Казахстана готово содействовать привлечению казахстанских компаний на торги БУТБ. Соответствующее заявление прозвучало 2 марта в ходе визита казахстанской делегации во главе с вице-министром торговли и интеграции Кайратом Торебаевым в центральный офис ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ).

«Мы приехали сюда во исполнение поручения главы нашего государства с целью поиска путей повышения товарооборота с Республикой Беларусь. Одним из таких направлений является биржевая торговля. Нам очень импонирует, что в Беларуси действует только одна товарная биржа, а не множество биржевых площадок, как в Казахстане. Таким образом, применяется принцип «одного окна», когда не нужно тратить ресурсы на поиск деловых партнеров, так как все крупнейшие предприятия уже представлены на бирже. Кроме того, большой плюс биржевой площадки в том, что она контролирует исполнение обязательств по сделкам. То есть внешнеторговые риски для контрагентов сводятся к минимуму. В связи с этим мы готовы оказать содействие в привлечении казахстанских компаний на биржевые торги. Уверен, есть немало товаров, которые Казахстанские субъекты хозяйствования могли бы продавать или закупать в Беларуси, используя биржевой механизм», – считает Кайрат Торенбаев.

В свою очередь председатель правления БУТБ Александр Осмоловский отметил, что биржа создана государством и действует прежде всего в интересах государства, обеспечивая эффективную платформу для продвижения экспорта белорусских товаров.

«Одна из ключевых задач биржи – помогать отечественным предприятиям диверсифицировать рынки сбыта и эффективно продавать свою продукцию. Поэтому, помимо организации и проведения биржевых торгов, мы, по сути, берем на себя ряд маркетинговых функций, таких как анализ рынка, поиск контрагентов, реклама белорусских товаров за рубежом. Вместе с тем биржа также содействует устранению необоснованного посредничества при импорте иностранной продукции, позволяя приобретать ее напрямую у производителей. Например, белорусским компаниям было бы интересно покупать казахстанский уголь и металл, а казахстанским – белорусские пиломатериалы и продукты питания. Иными словами, пользу от работы через биржу могут получить обе стороны», – считает руководитель БУТБ.

По итогам встречи достигнута договоренность о выработке совместных мер по вовлечению в биржевую торговлю на БУТБ казахстанских компаний, в том числе в рамках реализуемой в Казахстане программы акселерации экспорта.

В качестве первого шага в данном направлении 3 марта на БУТБ проведены переговоры с делегацией казахстанских деловых кругов. В ходе встречи обсуждены востребованные на рынке Беларуси и Казахстана товарные позиции, торговлю которыми целесообразно перевести на биржевую площадку.

Как сообщает сайт БУТБ, казахстанских бизнесменов, в частности, заинтересовала возможность закупки продукции неорганической химии, а также оборудования и комплектующих в секции промышленных и потребительских товаров БУТБ. По мнению казахстанской стороны, то, что торги в данной секции проходят в круглосуточном режиме, делает ее наиболее удобным инструментом для начала работы на бирже.