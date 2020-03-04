ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.03.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ПРИВЛЕЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОТОКОВ ГРУЗОВ ЧЕРЕЗ ЛАТВИЙСКИЕ ПОРТЫ
13:02 04.03.2020

Беларусь заинтересована в привлечении дополнительных потоков грузов через латвийские порты. Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко во время встречи 3 марта с заместителем государственного секретаря Министерства сообщения Латвии Улдисом Рейманисом и послом Эйнарсом Семанисом.

«Такая работа уже ведется как с нашими северными коллегами (Швеция, Норвегия, Финляндия), так и южными (Украина) для выстраивания коридоров Север-Юг», - сказал Алексей Авраменко.

По его словам, страны должны совместно искать точки роста в сфере транспорта и задействовать все имеющиеся резервы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, на встрече стороны обсудили возможную программу сотрудничества в части развития взаимодействия в сфере транспорта и логистики.

Алексей Авраменко подчеркнул: «Мы заинтересованы в развитии сотрудничества в данном направлении. Для нас приоритетными задачами являются увеличение товарооборота, развитие транспортных услуг и грузооборота по линии БЖД, а также авиационного сообщения. Мы готовы работать над достижением максимально выгодного эффекта для бизнес-сообщества и развития наших стран в целом».

В заключении стороны обсудили сотрудничество в сфере авиационного сообщения.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.03.2020
валюта курс
EUR 2.4867
USD 2.2353
RUB 3.3674
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.03.2020
валюта курс +/-
EUR 2.4898 +0.0031
USD 2.2311 -0.0042
RUB 3.3812 +0.0138
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4860 2.4900
USD 2.2300 2.2370
RUB 3.3730 3.3950
подробнее

Конвертация в банках
на 04.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1120 1.1170
EUR/RUB 73.3000 73.9500
USD/RUB 65.8000 66.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте