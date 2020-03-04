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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ПРИВЛЕЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОТОКОВ ГРУЗОВ ЧЕРЕЗ ЛАТВИЙСКИЕ ПОРТЫ
13:02 04.03.2020
Беларусь заинтересована в привлечении дополнительных потоков грузов через латвийские порты. Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко во время встречи 3 марта с заместителем государственного секретаря Министерства сообщения Латвии Улдисом Рейманисом и послом Эйнарсом Семанисом.
«Такая работа уже ведется как с нашими северными коллегами (Швеция, Норвегия, Финляндия), так и южными (Украина) для выстраивания коридоров Север-Юг», - сказал Алексей Авраменко.
По его словам, страны должны совместно искать точки роста в сфере транспорта и задействовать все имеющиеся резервы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, на встрече стороны обсудили возможную программу сотрудничества в части развития взаимодействия в сфере транспорта и логистики.
Алексей Авраменко подчеркнул: «Мы заинтересованы в развитии сотрудничества в данном направлении. Для нас приоритетными задачами являются увеличение товарооборота, развитие транспортных услуг и грузооборота по линии БЖД, а также авиационного сообщения. Мы готовы работать над достижением максимально выгодного эффекта для бизнес-сообщества и развития наших стран в целом».
В заключении стороны обсудили сотрудничество в сфере авиационного сообщения.
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