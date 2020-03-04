Беларусь заинтересована в привлечении дополнительных потоков грузов через латвийские порты. Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко во время встречи 3 марта с заместителем государственного секретаря Министерства сообщения Латвии Улдисом Рейманисом и послом Эйнарсом Семанисом.

«Такая работа уже ведется как с нашими северными коллегами (Швеция, Норвегия, Финляндия), так и южными (Украина) для выстраивания коридоров Север-Юг», - сказал Алексей Авраменко.

По его словам, страны должны совместно искать точки роста в сфере транспорта и задействовать все имеющиеся резервы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, на встрече стороны обсудили возможную программу сотрудничества в части развития взаимодействия в сфере транспорта и логистики.

Алексей Авраменко подчеркнул: «Мы заинтересованы в развитии сотрудничества в данном направлении. Для нас приоритетными задачами являются увеличение товарооборота, развитие транспортных услуг и грузооборота по линии БЖД, а также авиационного сообщения. Мы готовы работать над достижением максимально выгодного эффекта для бизнес-сообщества и развития наших стран в целом».

В заключении стороны обсудили сотрудничество в сфере авиационного сообщения.