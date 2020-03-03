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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


РУКОВОДИТЕЛИ БЖД И РЖД ОБСУДЯТ РЕАЛИЗАЦИЮ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ
11:57 04.03.2020

4 марта в Москве состоится встреча начальника Белорусской железной дороги Владимира Морозова с генеральным директором – председателем правления ОАО «РЖД» (Российские железные дороги) Олегом Белозеровым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в ходе встречи стороны обсудят реализацию совместных проектов, а также развитие грузовых и пассажирских перевозок в международном сообщении.
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