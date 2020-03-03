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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И ВЕНГРИЯ ПЛАНИРУЮТ РАСШИРЯТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО В АПК
10:40 04.03.2020

Беларусь заинтересована в расширении с Венгрией торгово-экономического сотрудничества в сфере АПК. Это было отмечено 3 марта на встрече министра сельского хозяйства и продовольствия Анатолия Хотько с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, по итогам переговоров определены основные направления для дальнейшего сотрудничества в области поставок продовольствия, инвестиций, птицеводства, обсуждены вопросы аграрного образования.

Анатолий Хотько передал приглашение венгерской стороне принять участие и представить агропромышленный потенциал своей страны на международной выставке «Белагро-2020», которая пройдет 2-6 июня 2020 года в Минске.

Товарооборот сельскохозяйственной продукции и продуктов питания между нашими странами в 2019 году составил более 17 млн. долларов США (112,3% к уровню 2018 года). И возможности для продолжения наращивания объемов взаимных поставок сельскохозяйственной продукции и продовольствия, а также расширению товарной номенклатуры поставляемой продукции есть. На сегодня Беларусь экспортирует: семена и плоды масличных культур, моллюски. В свою очередь Венгрия поставляет в Беларусь семенную кукурузу, племенную домашнюю птицу, овощи, воды минеральные, живые растения (в том числе корни), семена, шоколад.
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