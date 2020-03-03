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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ МИССИИ ИНИР 3 СОСТОИТСЯ В МИНЭНЕРГО БЕЛАРУСИ 4 МАРТА
10:16 04.03.2020

4 марта в Министерстве энергетики состоится заключительное заседание миссии МАГАТЭ по комплексной оценке развития инфраструктуры ядерной энергетики на фазе 3 (миссии ИНИР 3).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, заседание пройдет с участием заместителя генерального директора МАГАТЭ Михаила Чудакова, на котором эксперты представят проект предварительного отчета миссии, включающий рекомендации и предложения, направленные на дальнейшее успешное развитие национальной инфраструктуры ядерной энергетики.

В ходе заседания эксперты МАГАТЭ представят также выявленные в ходе миссии положительные практики, которые впоследствии будут рекомендованы странам-новичкам в ядерной энергетике в качестве положительных примеров по реализации национальных ядерных энергетических программ.

Миссия МАГАТЭ по комплексной оценке развития инфраструктуры ядерной энергетики на фазе 3 начала работу в Беларуси 24 февраля 2020 г.

В период работы группой экспертов МАГАТЭ в формате интервью рассмотрены все 19 направлений развития национальной инфраструктуры ядерной энергетики Беларуси, обозначенные в документе МАГАТЭ Milestones («Вехи»): «Национальная позиция», «Законодательная база», «Фондирование и финансирование»; «Регуляторная база», «Менеджмент», «Развитие людских ресурсов», «Гарантии», «Ядерная безопасность», «Площадка и вспомогательные объекты», «Физическая ядерная безопасность», «Отраслевое участие», «Охрана окружающей среды», «Радиационная защита», «Ядерный топливный цикл», «Национальная энергосеть», «Аварийное реагирование», «Обращение с радиоактивными отходами», «Участие заинтересованных сторон» и «Закупки».

Участие в мероприятиях миссии ИНИР 3 приняли представители органов госуправления и организаций, вовлеченных в реализацию национальной ядерной энергетической программы и развитии инфраструктуры ядерной энергетики Беларуси: Минэнерго, МЧС, МИД, Минприроды, Минобразования, Минздрава, НУ «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны» НАН Беларуси, ГПО «Белэнерго», государственного предприятия «Белорусская АЭС» и других. В ходе рассмотрений указанных направлений представителями госорганов и организаций даны ответы на все вопросы группы экспертов миссии ИНИР 3, а также представлены необходимые комментарии.
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