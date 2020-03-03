Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто3 марта обсудили широкий спектр вопросов двусторонней и международной повестки дня.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны обменялись мнениями по текущим экономическим проектам и определили приоритетные направления взаимодействия на текущий год. По итогам встречи главы внешнеполитических ведомств Беларуси и Венгрии подписали программу сотрудничества между МИД двух стран на 2020 год.

В рамках визита также состоялись встречи П. Сийярто с председателем нижней палаты белорусского парламента, руководителями министерств экономики, сельского хозяйства и продовольствия, а также белорусскими предпринимателями, заинтересованными в развитии делового сотрудничества с венгерским бизнесом.