4-5 марта Белорусская торгово-промышленная палата и посольство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в нашей стране проводят мероприятие «Белорусско-британский сезон-2020», в ходе которого будут изучаться возможности для сотрудничества двух стран в сфере торговли и перспективы реализации совместных проектов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелТПП, двухдневная программа мероприятия включает выступления экспертов посольства Великобритании в Беларуси, Министерства внешней торговли Великобритании, Центра поддержки малого и среднего бизнеса регионов Ковентри и Ворвик, руководителей крупных компаний по актуальным вопросам ведения бизнеса на британском рынке, презентации успешных двусторонних проектов и британских компаний, заинтересованных в поиске белорусских партнеров, а также проведение переговоров между представителями бизнес-сообщества двух стран.

В первый день, 4 марта, в рамках мероприятия будут рассмотрены возможности открытия представительств в Великобритании с целью выхода компании на мировые рынки, юридические аспекты ведения бизнеса.

Второй день, 5 марта, будет посвящен обсуждению перспективных направлений для установления и развития прямых торгово-экономических связей между предприятиями двух стран, торговых барьеров, с которыми сталкиваются компании при выходе на британский и белорусский рынки.

Кроме того, состоятся презентации представителей делегации британских предприятий и организаций, задействованных в сфере развития и внедрения электротехнологий в автомобильную промышленность.