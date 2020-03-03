Беларусь и Литва в 2020 году приступят к разработке программы сотрудничества в сфере туризма. Такая договоренность достигнута в ходе заседания белорусско-литовской совместной комиссии по туризму, которое прошло 27 февраля в Каунасе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве по туризму, представители министерств и туристических организаций обеих сторон приняли решение участвовать в совместных туристических мероприятиях и на взаимной основе организовывать информационные туры для туристических операторов двух стран.

В целях дальнейшего развития сотрудничества в области туризма стороны информировали друг друга о проводимых международных туристических выставках и иных мероприятиях.

Белорусская сторона пригласила литовскую сторону принять участие в 23-й Международной ярмарке туристских услуг «Отдых-2020» (Минск, 2-4 апреля 2020 г.), а также в организуемом во взаимодействии со Всемирной туристской организацией (ЮНВТО) Форуме по туризму и сельскому развитию «Улучшаем жизнь местного сообщества» (11-13 мая 2020 г.).

Литовская сторона, в свою очередь, пригласила белорусскую сторону принять участие в Международной туристической выставке ADVENTUR (Вильнюс, 29-31 января 2021 г.), а также в планируемом Форуме туризма стран Балтийского моря (Паланга, 11-13 ноября 2020 г.).

Стороны также договорились на постоянной основе обмениваться данной информацией в дальнейшем и приступить к совместной разработке календаря туристических мероприятий, включающих выставки, форумы и конференции для продвижения трансграничной туристической территории на рынки третьих стран.

Участники заседания выразили готовность продолжить взаимодействие по обмену опытом в сфере туризма на государственном и региональном уровнях и осуществлять визиты представителей государственных органов, субъектов хозяйствования, высших учебных заведений с целью изучения приемов, подходов и методов, применяемых в реализации политики развития туризма.

Было отмечено, что для дальнейшего взаимного увеличения туристического потока важно содействовать в разработке трансграничных туристических продуктов.

Принято решение продолжить работу по подаче заявок (в том числе совместных) в части оказания международной технической помощи в рамках различных грантовых программ по аналогии эффективного опыта действия в рамках Программы трансграничного сотрудничества Латвия-Литва-Беларусь на 2014-2020 годы.

Стороны решили поддержать реализацию проекта по созданию трансграничного маршрута «Королевский шлях» от Кракова до Вильнюса через Варшаву и Гродно совместно с Польшей.