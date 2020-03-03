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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ЛИТВА В 2020 ГОДУ ПРИСТУПЯТ К РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ТУРИЗМА
14:33 03.03.2020
Беларусь и Литва в 2020 году приступят к разработке программы сотрудничества в сфере туризма. Такая договоренность достигнута в ходе заседания белорусско-литовской совместной комиссии по туризму, которое прошло 27 февраля в Каунасе.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве по туризму, представители министерств и туристических организаций обеих сторон приняли решение участвовать в совместных туристических мероприятиях и на взаимной основе организовывать информационные туры для туристических операторов двух стран.
В целях дальнейшего развития сотрудничества в области туризма стороны информировали друг друга о проводимых международных туристических выставках и иных мероприятиях.
Белорусская сторона пригласила литовскую сторону принять участие в 23-й Международной ярмарке туристских услуг «Отдых-2020» (Минск, 2-4 апреля 2020 г.), а также в организуемом во взаимодействии со Всемирной туристской организацией (ЮНВТО) Форуме по туризму и сельскому развитию «Улучшаем жизнь местного сообщества» (11-13 мая 2020 г.).
Литовская сторона, в свою очередь, пригласила белорусскую сторону принять участие в Международной туристической выставке ADVENTUR (Вильнюс, 29-31 января 2021 г.), а также в планируемом Форуме туризма стран Балтийского моря (Паланга, 11-13 ноября 2020 г.).
Стороны также договорились на постоянной основе обмениваться данной информацией в дальнейшем и приступить к совместной разработке календаря туристических мероприятий, включающих выставки, форумы и конференции для продвижения трансграничной туристической территории на рынки третьих стран.
Участники заседания выразили готовность продолжить взаимодействие по обмену опытом в сфере туризма на государственном и региональном уровнях и осуществлять визиты представителей государственных органов, субъектов хозяйствования, высших учебных заведений с целью изучения приемов, подходов и методов, применяемых в реализации политики развития туризма.
Было отмечено, что для дальнейшего взаимного увеличения туристического потока важно содействовать в разработке трансграничных туристических продуктов.
Принято решение продолжить работу по подаче заявок (в том числе совместных) в части оказания международной технической помощи в рамках различных грантовых программ по аналогии эффективного опыта действия в рамках Программы трансграничного сотрудничества Латвия-Литва-Беларусь на 2014-2020 годы.
Стороны решили поддержать реализацию проекта по созданию трансграничного маршрута «Королевский шлях» от Кракова до Вильнюса через Варшаву и Гродно совместно с Польшей.
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