Договор между Беларусью и Эстонией о социальном обеспечении от 7 декабря 2018 года вступил в силу 1 марта 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, договор распространяется на лиц, проживающих в Беларуси постоянно или Эстонии, имеющих стаж на территориях указанных государств.

Предметом правового регулирования договора являются вопрос уплаты взносов на социальное страхование, назначения и выплаты пенсий:

в Беларуси – трудовых пенсий (по возрасту, по случаю потери кормильца, за выслугу лет), социальных пенсий, надбавок, повышений и доплат к пенсиям (кроме доплат, производимых к трудовым пенсиям при условии проживания на территории Республики Беларусь);

в Эстонии – пенсий по обязательному государственному пенсионному страхованию (кроме пенсий по потере трудоспособности, накопительных пенсий и пенсионных прав репрессированных лиц).

Положения договора не распространяются на пенсии по инвалидности, а также пенсионное обеспечение в Беларуси военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и других лиц, пенсионное обеспечение которых не обусловлено системой государственного социального страхования.

Согласно договору, уплата страховых взносов будет производиться в соответствии с законодательством государства, на территории которого граждане выполняют работу, независимо от их места проживания.

В части назначения пенсии договором закреплен пропорциональный принцип финансовой ответственности государств. Беларусь и Эстония будут назначать пенсию за стаж, приобретенный в соответствии с законодательством на их территории. При этом Беларусь будет учитывать также стаж на территории бывшей Белорусской ССР, Эстония – на территории бывшей Эстонской ССР. Если стажа, приобретенного на территории одного государства, будет недостаточно для определения права на трудовую пенсию, то может быть учтен также стаж, приобретенный на территории и по законодательству другого государства.

Так, гражданину, проживающему в Беларуси, имеющему стаж в Эстонии, пенсию за этот стаж назначит Эстония по своему законодательству и будет ее выплачивать в Беларусь.

Выплата пенсии будет осуществляться на территорию государства проживания пенсионера ежеквартально в последнем месяце квартала в денежной валюте этого государства.

В случае переезда лица из Беларуси в Эстонию и, наоборот, из Эстонии в Беларусь, за ним будет следовать назначенная ему пенсия за стаж, приобретенный на территории государства выезда.

Пенсии, назначенные до вступления в силу договора, могут быть пересмотрены в соответствии с положениями договора по заявлению пенсионера с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи соответствующего заявления, но не ранее даты вступления в силу договора.

В целях реализации договора в настоящее время между уполномоченными органами Беларуси и Эстонией ведется работа над проектом административного соглашения о применении договора. Соглашением будет детально регламентирован механизм взаимодействия компетентных учреждений Беларуси и Эстонии по назначению и выплате пенсий, а также определены формы документов, которыми будут обмениваться компетентные учреждения.

По вопросам пенсионного обеспечения с учетом положений договора лицам, постоянно проживающим в Беларуси, необходимо обращаться в орган по труду, занятости и социальной защите по месту жительства в Беларуси, проживающим в Эстонии - в Департамент социального страхования.

Международные договоры, закрепляющие пропорциональный принцип при пенсионировании, заключены Беларусью с РФ, Латвией, Литвой, Азербайджаном и Чехией. Подобные договоры подписаны, но еще не вступили в силу с Польшей и Молдовой.