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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВЯТ В ОМАНЕ
12:49 03.03.2020
Дни культуры Беларуси пройдут в Омане с 2 по 6 марта.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве по туризму, церемония открытия Дней культуры состоится 4 марта на сцене Дома музыкальных искусств Королевского оперного театра в Маскате.
В рамках дней культуры запланировано проведение на разных площадках презентации туристического потенциала Беларуси Национальным агентством по туризму. Участникам презентации представят подробную и наглядную информацию о туристическом потенциале нашей страны, богатстве и разнообразии природных ресурсов, историко-культурном наследии.
Официальную делегацию Беларуси возглавляетмМинистр культуры Юрий Бондарь. В состав делегации также вошли директор Национального исторического музея Павел Сапотько, представители Национального агентства по туризму, Национальной академии наук Беларуси и Парка высоких технологий.
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