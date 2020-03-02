Дни культуры Беларуси пройдут в Омане с 2 по 6 марта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве по туризму, церемония открытия Дней культуры состоится 4 марта на сцене Дома музыкальных искусств Королевского оперного театра в Маскате.

В рамках дней культуры запланировано проведение на разных площадках презентации туристического потенциала Беларуси Национальным агентством по туризму. Участникам презентации представят подробную и наглядную информацию о туристическом потенциале нашей страны, богатстве и разнообразии природных ресурсов, историко-культурном наследии.

Официальную делегацию Беларуси возглавляетмМинистр культуры Юрий Бондарь. В состав делегации также вошли директор Национального исторического музея Павел Сапотько, представители Национального агентства по туризму, Национальной академии наук Беларуси и Парка высоких технологий.