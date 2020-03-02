ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.03.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВЯТ В ОМАНЕ
12:49 03.03.2020

Дни культуры Беларуси пройдут в Омане с 2 по 6 марта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве по туризму, церемония открытия Дней культуры состоится 4 марта на сцене Дома музыкальных искусств Королевского оперного театра в Маскате.

В рамках дней культуры запланировано проведение на разных площадках презентации туристического потенциала Беларуси Национальным агентством по туризму. Участникам презентации представят подробную и наглядную информацию о туристическом потенциале нашей страны, богатстве и разнообразии природных ресурсов, историко-культурном наследии.

Официальную делегацию Беларуси возглавляетмМинистр культуры Юрий Бондарь. В состав делегации также вошли директор Национального исторического музея Павел Сапотько, представители Национального агентства по туризму, Национальной академии наук Беларуси и Парка высоких технологий.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.03.2020
валюта курс
EUR 2.4703
USD 2.2342
RUB 3.3663
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.03.2020
валюта курс +/-
EUR 2.4703 +0.0028
USD 2.2342 -0.0049
RUB 3.3663 +0.0257
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4860 2.4890
USD 2.2360 2.2400
RUB 3.3630 3.3700
подробнее

Конвертация в банках
на 03.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1100 1.1130
EUR/RUB 73.7000 74.0000
USD/RUB 66.3000 66.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте