Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси и Министерство торговли и интеграции Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве в области регулирования торговли и общественного питания. Документ подписан по итогам состоявшейся 2 марта встречи представителей МАРТ во главе с первым заместителем министра Иваном Вежновцом и делегации Казахстана, возглавляемой вице-министром торговли и интеграции Кайратом Торебаевым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, сотрудничество между ведомствами предусматривает организацию встреч и визитов руководителей ведомств, обмен общедоступной информацией, организацию семинаров, тренингов, форумов, заседаний, консультаций, учебных поездок в целях повышения квалификации сотрудников ведомств, участие в конференциях, симпозиумах, семинарах и иные мероприятия.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов сотрудничества Беларуси и Казахстана, а также поделились опытом работы в различных сферах деятельности, в том числе в части стабилизации цен на социально значимые товары, регулирования внутренней и биржевой торговли, продвижения отечественных товаров, развития конкуренции, обеспечения защиты прав потребителей, а также поэтапного ухода от использования пластика в торговле и общественном питании.