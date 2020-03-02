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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР БЕЛАРУСИ ПРЕДЛОЖИЛ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ КОМПАНИИ SOCAR ЗАКЛЮЧИТЬ ДОЛГОСРОЧНЫЙ КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ НЕФТИ
10:09 03.03.2020
Беларусь заинтересована в долгосрочном контракте на поставку азербайджанской нефти. Об этом заявил 2 марта премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с президентом государственной нефтяной компании Азербайджана Socar Ровнагом Абдуллаевым.
"Беларусь заинтересована в заключении долгосрочного контракта на поставку азербайджанской нефти. Данную нефть мы планируем перерабатывать на Мозырском НПЗ с использованием нефтепровода Одесса - Броды - Мозырь. Полагаю, что такое сотрудничество будет интересно и компании Socar", - сказал Сергей Румас.
Глава правительства напомнил, что у Беларуси с Socar большая история работы на нефтяном рынке. Республика покупала у этой компании нефть в 2011 и 2016 годах, азербайджанская сторона покупает белорусские нефтепродукты.
"Не секрет, что Беларусь работает над диверсификацией поставок нефти, до этого мы всю нефть покупали у Российской Федерации. Но в условия продолжения налогового маневра к 2024 году нефть для Беларусь будет рыночной. Конечно, без альтернативных поставок нефти сегодня нельзя говорить об энергетической безопасности Беларуси, - подчеркнул Сергей Румас. - Поэтому по данному направлению мы хотим искать надежных партнеров, с которыми можно заключить долгосрочные контракты. Как показывает практика работы, Socar как раз может быть таким надежным партнером".
При этом премьер-министр отметил, что белорусская сторона не исключает поставки нефти из РФ.
"Мы не собираемся на данном этапе полностью исключить поставки российской нефти, а просто обязаны диверсифицировать их до определенного уровня", - пояснил он.
Кроме того, специалисты компании Socar сейчас выполняют строительно-монтажные работы на Мозырском НПЗ.
"С удовлетворением хочу сказать, что отзывы от руководства "Белнефтехима", Мозырского НПЗ очень положительные, действительно, ваши специалисты очень качественно делают эту сложную работу", - сказал Сергей Румас.
По его словам, с учетом большого опыта Socar в строительной сфере и работы на Мозырском НПЗ белорусская сторона заинтересована в присутствии высококвалифицированных трудовых ресурсов азербайджанской компании на строительстве других крупных инвестиционных проектов в Беларуси.
Глава правительства выразил надежду, что встреча будет очередным шагом к укреплению двусторонних отношений в нефтяной отрасли между Socar и концерном "Белнефтехим".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, на встрече в правительстве также присутствуют курирующий нефтяную отрасль Вице-премьер Игорь Ляшенко и председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.
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