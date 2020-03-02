|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОДПИСАНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В СОГЛАШЕНИЕ О ПОСТАВКАХ РОССИЙСКОГО ГАЗА В БЕЛАРУСЬ
09:02 03.03.2020
Подписан протокол об изменении в соглашение о порядке формирования цен на поставку российского газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам на территории страны. Протокол подписали посол Беларуси в России Владимир Семашко и министр энергетики России Александр Новак.
Как сообщает Минэнерго РФ, документ открывает возможность для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества между странами в сфере поставок газа в Беларусь в 2020 году.
Ранее правительство РФ согласовало продление действующего соглашения с Беларусью о порядке формирования цен на газ до 31 декабря 2020 года.
На переговорах в Сочи 7 февраля Минск и Москва договорились о том, что в 2020 году Россия будет поставлять Беларуси газ на условиях 2019 года, то есть по цене 127 долларов за 1 тысячу кубометров.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 02.03.2020
Курсы в банках
на 03.03.2020
Конвертация в банках
на 03.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте