Подписан протокол об изменении в соглашение о порядке формирования цен на поставку российского газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам на территории страны. Протокол подписали посол Беларуси в России Владимир Семашко и министр энергетики России Александр Новак.

Как сообщает Минэнерго РФ, документ открывает возможность для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества между странами в сфере поставок газа в Беларусь в 2020 году.

Ранее правительство РФ согласовало продление действующего соглашения с Беларусью о порядке формирования цен на газ до 31 декабря 2020 года.

На переговорах в Сочи 7 февраля Минск и Москва договорились о том, что в 2020 году Россия будет поставлять Беларуси газ на условиях 2019 года, то есть по цене 127 долларов за 1 тысячу кубометров.