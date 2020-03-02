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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛОРУССКИЕ СЕЛЕКЦИОНЕРЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В XII МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОТРАСЛЕВОЙ ВЫСТАВКЕ «КАРТОФЕЛЬ-2020» В ЧУВАШИИ
17:50 02.03.2020
Белорусские селекционеры приняли участие в XII Межрегиональной отраслевой выставке «Картофель-2020», которая прошла 27-28 февраля в Чебоксарах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, новые перспективные сорта картофеля представляли РУП «НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству», РУП «Гомельская ОСХОС» НАН Беларуси, РУП «Гродненский зональный институт растениеводства НАН Беларуси».
Белорусскими и чувашскими учеными на протяжении многих лет ведется успешное сотрудничество по селекции новых сортов картофеля. Аграриями региона возделываются такие сорта картофеля белорусской селекции, как Бриз, Журавинка, Здабытак, Манифест, Уладар, Скарб.
В рамках выставки «Картофель-2020» состоялась научно-практическая конференция «Картофелеводство России: актуальные проблемы селекции и семеноводства», а также заседания «круглых столов», где обсуждались инновационные технологии производства и переработки картофеля.
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