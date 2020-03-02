В Белостоке 26 февраля состоялась встреча делегации Гродненской области во главе с заместителем председателя облисполкома Владимиром Дешко и руководства Подляского воеводства.

С белорусской стороны во встрече приняло участие руководство Гродненского облисполкома, администрации СЭЗ «Гродноинвест», УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги», ОАО «Гроднооблавтотранс».

Польскую сторону возглавил заместитель маршалка Подляского воеводства Марек Олбрысь. В переговорах приняли участие представители департаментов финансового контроля, инфраструктуры и транспорта, экономического развития Маршальского Управления Подляского воеводства, отделения Польской железной дороги в Белостоке, главного управления национальных дорог и автомагистралей в Белостоке.

Как сообщает сайт СЭЗ «Гродноинвест», на переговорах стороны обменялись информацией о текущем состоянии транспортных сетей на польско-белорусской границе, обсудили ход реализации мероприятий Дорожной карты двустороннего сотрудничества Гродненской области и Подляского воеводства на 2019-2020 гг.

На встрече рассмотрены вопросы включения Гродно в международный автомобильный маршрут Via Carpathia, расширения существующего железнодорожного сообщения между регионами, создания мультимодального международного маршрута между Европейским и Евразийским экономическим союзами с учетом потенциала Гродненской области и Подляского воеводства.

В рамках мероприятия заместитель главы администрации СЭЗ Дмитрий Рожков рассказал об инвестиционном потенциале СЭЗ «Гродноинвест» и представил презентацию проекта по созданию на границе с Польшей мультимодального центра логистики.

Отметим, что в СЭЗ «Гродноинвест» уже реализуется несколько крупных инвестиционных проектов в сфере логистики. Инвесторов привлекает выгодное расположение Гродненской области, земельные участки СЭЗ на границе двух регионов, налоговые и таможенные преференции, наличие профессиональных кадров и комплексная поддержка администрации СЭЗ.