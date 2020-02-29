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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАЗ ПРОВЕЛ В МАГАДАНЕ ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ
15:52 02.03.2020

Специалисты ОАО «БЕЛАЗ» совместно с официальным представителем предприятия в регионе – ООО «СЕРВИС КАРЬЕРНЫХ МАШИН» провели обучение 22 специалистов из крупных добывающих компаний магаданской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, основополагающий принцип ОАО «БЕЛАЗ» как производителя и поставщика – полная ответственность за работоспособность техники в течение всего срока ее эксплуатации в любом регионе. Ключевым аспектом в этой работе является профессионализм обслуживающего персонала в деле эффективной и безопасной эксплуатации карьерных самосвалов.

Обучающий семинар проходил 25-27 февраля на базе Института развития образования и повышения квалификации педагогических кадров. В нем приняли участие руководители и специалисты крупных золотодобывающих компаний – потребителей белорусской карьерной техники в этом регионе: ПАО «Сусуманзолото», АО «ГДК «Берелех», ООО «Колымская угольная компания», ООО «Статус», ООО «Дражник», ООО «Новый путь», ООО «Рудник Штурмовской».

Слушатели обучающего курса «Теория и практика эксплуатации, технического обслуживания и ремонта карьерной техники «БЕЛАЗ» грузоподъемностью от 30 до 55 тонн» после итогового тестирования получили сертификаты.

Парк белорусской карьерной техники, которая эксплуатируется на золотодобывающих предприятиях Магаданской области, составляет порядка 200 единиц. Основные партнеры БЕЛАЗа в этом регионе – компании «Сусуманзолото», «Берелех», «Статус», «Иткана», «Колымская угольная компания», «Стройдор».

Для эффективного сопровождения машин официальным дилером БЕЛАЗа в регионе – компанией ООО «СЕРВИС КАРЬЕРНЫХ МАШИН» созданы Центр технической поддержки в городе Магадане, мобильный сервис, опорный пункт для технического обслуживания (на территории АО «Полюс Магадан»), консигнационный склад запасных частей в городе Сусумане.
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