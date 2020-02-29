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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПРЕДСТАВИЛИ В СМОЛЕНСКЕ
14:56 02.03.2020
Руководитель отделения посольства Беларуси в Смоленске Сергей Мисурагин принял участие в презентации коллективной монографии, в которой собраны характеристики потребительского рынка российско-белорусского приграничья и перспективы его развития.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, авторы монографии — доктор географических наук Александр Катровский, кандидат географических наук Геннадий Ридевский и кандидат экономических наук Антон Кузавко вместе с гостями обсудили собирательный образ потребителя товаров и услуг, проживающего в Днепро-Двинском регионе, наиболее известные в приграничье российские и белорусские бренды и многое другое.
Также был представлен мультимедийный арт-проекта АгнИ «От Кабака до Парыжа, или Забавное путешествие по днепро-двинским деревням».
Мероприятие организовано Агентством интеграционных инициатив при поддержке Смоленской торгово-промышленной палаты.
В монографии представлены результаты социологического исследования, позволяющие выделить актуальные потребительские предпочтения в Днепро-Двинском регионе и модели поведения потребителей. Выработаны предложения по развитию потребительского рынка Днепро-Двинского региона. Издание может быть полезно как для исследователей и преподавателей высших учебных заведений, аспирантов, студентов, так и для предпринимателей, специалистов, работающих в сфере государственного управления на муниципальном, региональном и межгосударственном уровне.
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