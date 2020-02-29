ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.03.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ И РОСПОТРЕБНАДЗОР СОЗДАДУТ РАБОЧУЮ ГРУППУ ПО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ
13:32 02.03.2020

Минздрав Беларуси и Роспотребнадзор создадут рабочую группу по санитарно-эпидемиологическим вопросам. Такое решение принято на заседании совместной коллегии Минздрава Беларуси и Роспотребнадзора, которое прошло 28 февраля в Москве.

Как сообщает пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, рабочая группа будет решать вопросы, связанные с санитарно-эпидемиологическим нормированием, в том числе обеспечения возможности проведения предварительных консультаций.

Планируется, что в состав группы войдут представители компетентных органов двух стран, а также профильных научных организаций.

Отметим, что основной темой заседания совместной коллегии было обсуждение подходов к санитарно-эпидемиологическому нормированию в Беларуси и Российской Федерации.

Главной задачей государственного санитарно-эпидемиологического нормирования является установление санитарно-эпидемиологических требований, направленных на обеспечение безопасности для здоровья человека среды его обитания и предотвращение возникновения и распространения заболеваний различной этиологии.

В связи с этим участники заседания предметно рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в данной области. Отмечена важность внедрения принципов научной обоснованности обязательных требований с позиций оценки риска для здоровья населения и последующего риск-ориентированного подхода в осуществление контрольно-надзорных мероприятий.

Стороны констатировали, что, несмотря на единые подходы, имеются различия в нормировании отдельных факторов среды обитания. Таким образом необходимо продолжить планомерный переход к единой согласованной политике в области санитарно-эпидемиологического нормирования.

Мероприятие прошло под председательством руководителя Роспотребнадзора — Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Анны Поповой и заместителя министра здравоохранения Беларуси — главного государственного санитарного врача Республики Беларусь Натальи Жуковой.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.02.2020
валюта курс
EUR 2.4675
USD 2.2391
RUB 3.3406
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.03.2020
валюта курс +/-
EUR 2.4703 +0.0028
USD 2.2342 -0.0049
RUB 3.3663 +0.0257
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4740 2.4750
USD 2.2340 2.2370
RUB 3.3650 3.3700
подробнее

Конвертация в банках
на 02.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1060 1.1090
EUR/RUB 73.1000 73.7000
USD/RUB 66.2000 66.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте