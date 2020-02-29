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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ И РОСПОТРЕБНАДЗОР СОЗДАДУТ РАБОЧУЮ ГРУППУ ПО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ
13:32 02.03.2020
Минздрав Беларуси и Роспотребнадзор создадут рабочую группу по санитарно-эпидемиологическим вопросам. Такое решение принято на заседании совместной коллегии Минздрава Беларуси и Роспотребнадзора, которое прошло 28 февраля в Москве.
Как сообщает пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, рабочая группа будет решать вопросы, связанные с санитарно-эпидемиологическим нормированием, в том числе обеспечения возможности проведения предварительных консультаций.
Планируется, что в состав группы войдут представители компетентных органов двух стран, а также профильных научных организаций.
Отметим, что основной темой заседания совместной коллегии было обсуждение подходов к санитарно-эпидемиологическому нормированию в Беларуси и Российской Федерации.
Главной задачей государственного санитарно-эпидемиологического нормирования является установление санитарно-эпидемиологических требований, направленных на обеспечение безопасности для здоровья человека среды его обитания и предотвращение возникновения и распространения заболеваний различной этиологии.
В связи с этим участники заседания предметно рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в данной области. Отмечена важность внедрения принципов научной обоснованности обязательных требований с позиций оценки риска для здоровья населения и последующего риск-ориентированного подхода в осуществление контрольно-надзорных мероприятий.
Стороны констатировали, что, несмотря на единые подходы, имеются различия в нормировании отдельных факторов среды обитания. Таким образом необходимо продолжить планомерный переход к единой согласованной политике в области санитарно-эпидемиологического нормирования.
Мероприятие прошло под председательством руководителя Роспотребнадзора — Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Анны Поповой и заместителя министра здравоохранения Беларуси — главного государственного санитарного врача Республики Беларусь Натальи Жуковой.
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