Делегации Европейского парламента в рамках визита 28 февраля в Беларусь посетила международный автодорожный пункт пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете, европарламентарии ознакомились с инфраструктурой пункта пропуска, порядком осуществления пограничного и таможенного контроля лиц и транспортных средств, пересекающих границу. Делегации были продемонстрированы технические средства пограничного контроля, с работой которых депутаты смогли ознакомиться лично.

Представители Европарламента с интересом отнеслись к презентации сотрудников пограничного контроля и задавали вопросы практического характера относительно эффективности мер, предпринимаемых Госпогранкомитетом на внешней границе ЕС в сфере противодействия трансграничной преступности.

После введения безвизового режима поток иностранных граждан в пунктах пропуска на белорусской границе значительно увеличился. Упрощение визового режима позволит еще большему числу белорусских граждан посещать страны ЕС.

«Развитие пограничной инфраструктуры – важнейшая часть нашей программы сотрудничества с Республикой Беларусь. Мы приехали сюда в том числе, чтобы посмотреть, как обстоят дела на границе, в этом пункте пропуска. Что касается будущих обсуждений в Европарламенте данных вопросов, мы, конечно, будем выносить эту проблему, потому что прошло то время, когда границы рассматривались как границы, границы должны стать мостом для упрощения процедур перемещения людей и товаропотоков между странами. Пересечение границы не должно занимать много времени, и мы должны предпринять все необходимые усилия для упрощения этих процедур», - отметила заместитель председателя делегации Европарламента по связям с Беларусью Карин Карлсбро.

Иностранные гости смогли убедиться в преимуществах нахождения вблизи пункта пропуска транспортно-логистического центра, ознакомились с перспективой введения пешеходного движения и реализацией системы электронной очереди в пункте пропуска «Брузги».

В рамках рабочего визита были также обсуждены вопросы взаимовыгодного сотрудничества со странами ЕС в рамках противодействия общим вызовам и угрозам на границе Республики Беларусь и Евросоюза. Достигнуто понимание о необходимости активного вовлечения сторон для повышения пропускной способности пунктов пропуска, что будет содействовать развитию торгово-экономических отношений. Участники встречи признали, что граница должна служить не только барьером на пути противоправной деятельности, но и выполнять свою контактную функцию – служить мостом для законопослушных граждан.

В ходе встречи была подчеркнута необходимость сохранения приоритета «границы» в программах трансграничного сотрудничества и инициативы «Восточное партнерство».