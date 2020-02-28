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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМИТЕТА ГОСКОНТРОЛЯ И НАЦБАНКА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПЛЕНАРНОЙ НЕДЕЛЕ ФАТФ В ПАРИЖЕ
10:30 02.03.2020

Представители Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля и Национального банка приняли участие в Пленарной неделе Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которая состоялась 16-21 февраля 2020 года в Париже (Франция).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, работники ДФМ Комитета госконтроля и Нацбанка входили в состав делегации Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Всего в мероприятиях Пленарной недели приняли участие более 800 представителей государств – членов ФАТФ, государств – членов региональных групп по типу ФАТФ, Всемирного банка, Международного валютного фонда, неформального объединения подразделений финансовой разведки группы «Эгмонт» и других международных организаций.

В рамках Пленарной недели ФАТФ были рассмотрены и утверждены отчеты о взаимной оценке Южной Кореи и ОАЭ. Обе страны поставлены на усиленный мониторинг ФАТФ (ежегодный отчет).

Пленарным заседанием одобрено руководство по цифровой личности, которое разъясняет работу системы цифровой идентификации и дает рекомендации относительно использования ее отдельных элементов в реализации требований ФАТФ по идентификации, верификации, а также надлежащей проверке клиентов.

Рассмотрены предложения по изменению рекомендаций ФАТФ по противодействию финансированию распространения оружия массового поражения, а также по вопросу прозрачности юридических лиц. Кроме того, ФАТФ рассмотрены вопросы использования виртуальных активов и противодействия финансированию террористической деятельности, а также новые способы и схемы отмывания незаконных доходов, полученных от отдельных категорий преступлений.

«Серый список» ФАТФ пополнили Албания, Барбадос, Маврикий, Мьянма, Никарагуа, Уганда, Ямайка. При этом в связи с устранением стратегических недостатков национальной антиотмывочной системы из данного списка исключено Тринидад и Табаго.

ФАТФ в очередной раз подтвердила свою готовность вносить вклад в укрепление международной безопасности в рамках реализации оперативного плана действий по противодействию финансированию терроризма.

По итогам мероприятия одобрены обновленные перечни стран, которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ) либо не выполняют рекомендации ФАТФ.

Участие в мероприятиях ФАТФ представителей Беларуси будет способствовать выработке предложений по совершенствованию национальной антиотмывочной системы.

Беларусь является учредителем и членом ЕАГ – одной из девяти региональных групп по типу ФАТФ, созданных для продвижения рекомендаций ФАТФ и мониторинга их выполнения государствами-членами. ЕАГ с июня 2010 года имеет статус ассоциированного члена ФАТФ. В ЕАГ входят 9 государств: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
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