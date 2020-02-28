|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НАИП ПРОВЕЛО ПРЕЗЕНТАЦИЮ ИНВЕСТКЛИМАТА И УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В БЕЛАРУСИ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗАРУБЕЖНЫХ ДИПМИССИЙ
09:12 02.03.2020
Национальное агентство инвестиций и приватизации (НАИП) провело презентацию инвестиционного климата и условий ведения бизнеса в Беларуси для представителей зарубежных дипломатических миссий.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАИП, представители агентства представили актуальные тренды развития инвестиционного климата страны, наиболее перспективные проекты для реализации, а также ознакомили гостей с функционалом НАИП.
Мероприятие состоялось в посольстве Великобритании в Минске 27 февраля. Презентацию посетили представители посольств Италии, Турции, Эстонии, Молдовы, Швеции и других стран, а также Представительства ООН в Беларуси, компаний Civitta и Arzinger.
После презентации сотрудники НАИП ответили на вопросы, актуальные для иностранных компаний, которые интересуются ведением бизнеса в Беларуси.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 28.02.2020
Курсы в банках
на 02.03.2020
Конвертация в банках
на 02.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте