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НАИП ПРОВЕЛО ПРЕЗЕНТАЦИЮ ИНВЕСТКЛИМАТА И УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В БЕЛАРУСИ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗАРУБЕЖНЫХ ДИПМИССИЙ
09:12 02.03.2020

Национальное агентство инвестиций и приватизации (НАИП) провело презентацию инвестиционного климата и условий ведения бизнеса в Беларуси для представителей зарубежных дипломатических миссий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАИП, представители агентства представили актуальные тренды развития инвестиционного климата страны, наиболее перспективные проекты для реализации, а также ознакомили гостей с функционалом НАИП.

Мероприятие состоялось в посольстве Великобритании в Минске 27 февраля. Презентацию посетили представители посольств Италии, Турции, Эстонии, Молдовы, Швеции и других стран, а также Представительства ООН в Беларуси, компаний Civitta и Arzinger.

После презентации сотрудники НАИП ответили на вопросы, актуальные для иностранных компаний, которые интересуются ведением бизнеса в Беларуси.
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