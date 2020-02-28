|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ШВЕДСКОГО БИЗНЕСА ПОСЕТЯТ СЭЗ «ВИТЕБСК» В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
17:00 28.02.2020
Представители шведского бизнеса посетят СЭЗ «Витебск» в ближайшее время. Такая договоренность достигнута в ходе состоявшихся 26 февраля в Витебском облисполкоме переговоров с послом Швеции в Беларуси Кристиной Юханнессон, участие в которых принял глава администрации СЭЗ «Витебск» Михаил Скурат.
Как сообщает сайт СЭЗ «Витебск», официальная делегация Швеции во главе с Кристиной Юханнессон посетила предприятия СЭЗ «Витебск»: ОАО «Витебскдрев», ОАО «Витебские ковры», ОАО «Витязь», ОАО «НАФТАН».
Кроме того, прошли переговоры с представителями шведской компании ООО «Авестра Битумные Материалы», которая зарегистрирована в качестве резидента СЭЗ «Витебск» 19 марта 2019 г. с инвестиционным проектом по производству полимерно-модифицированного битума. В марте этого года компания планирует приступить к возведению завода.
По итогам прошлого года товарооборот предприятий-резидентов СЭЗ «Витебск» со Швецией составил порядка 7,5 млн. долларов США, превысив более чем в пять раз товарооборот за 2018 год. Экспортировало в Швецию РУПТП «Оршанский льнокомбинат», импортировали ООО «ПО «Энергокомплект», унитарное предприятие «Вителла», ОАО «Витебскдрев» и др.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 28.02.2020
Курсы в банках
на 28.02.2020
Конвертация в банках
на 28.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте