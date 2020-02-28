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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРЕДСТАВИТЕЛИ ШВЕДСКОГО БИЗНЕСА ПОСЕТЯТ СЭЗ «ВИТЕБСК» В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
17:00 28.02.2020

Представители шведского бизнеса посетят СЭЗ «Витебск» в ближайшее время. Такая договоренность достигнута в ходе состоявшихся 26 февраля в Витебском облисполкоме переговоров с послом Швеции в Беларуси Кристиной Юханнессон, участие в которых принял глава администрации СЭЗ «Витебск» Михаил Скурат.

Как сообщает сайт СЭЗ «Витебск», официальная делегация Швеции во главе с Кристиной Юханнессон посетила предприятия СЭЗ «Витебск»: ОАО «Витебскдрев», ОАО «Витебские ковры», ОАО «Витязь», ОАО «НАФТАН».

Кроме того, прошли переговоры с представителями шведской компании ООО «Авестра Битумные Материалы», которая зарегистрирована в качестве резидента СЭЗ «Витебск» 19 марта 2019 г. с инвестиционным проектом по производству полимерно-модифицированного битума. В марте этого года компания планирует приступить к возведению завода.

По итогам прошлого года товарооборот предприятий-резидентов СЭЗ «Витебск» со Швецией составил порядка 7,5 млн. долларов США, превысив более чем в пять раз товарооборот за 2018 год. Экспортировало в Швецию РУПТП «Оршанский льнокомбинат», импортировали ООО «ПО «Энергокомплект», унитарное предприятие «Вителла», ОАО «Витебскдрев» и др.
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