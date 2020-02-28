Председатель Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо и начальник Генерального инспектората Пограничной полиции МВД Молдовы Корнелиу Гроза подписали план сотрудничества на 2020-2021 годы. Документ подписан в ходе визита 26-28 февраля Анатолия Лаппо в Кишинев.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете, белорусская делегация ознакомилась с организацией службы, специальной техникой и оборудованием, которые используются при осуществлении служебной деятельности пограничниками Молдовы.

Принимающая сторона выразила заинтересованность в опыте белорусских пограничников при использовании в служебной деятельности технических средств контроля границы, а также в развитии сотрудничества в кинологической сфере, включая изучение возможности организации визитов и участия в соревнованиях.