Национальный центр маркетинга МИД Беларуси совместно с посольством Беларуси в Испании организовал 26-29 февраля визит каталонской делегации в Минск.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, это второй визит представителей деловых кругов Каталонии в Беларусь в этом году.

27 февраля в Национальном центре маркетинга состоялась встреча с представителями испанских деловых кругов во главе с вице-министром сельского хозяйства Каталонии Кармел Модол и Брисоли. Стороны обсудили возможности создания совместных предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции (оливковое масло, продукция виноделия, фрукты), а также специализирующихся на розливе и фасовке такой продукции.

«Испания — страна, у которой валовой внутренний продукт больше, чем у России. Каталония — четвертая часть всего ВВП Испании. Поэтому сотрудничество с этим регионом весьма для нас перспективно. Товарные позиции, которые там производятся и которых нет у нас, — оливковое масло, персики, виноград и другие товары. Беларусь интересна каталонцам в части сельхозтехники, экологической упаковки из дерева», - пояснил директор Национального центра маркетинга Валерий Садохо.

Состоялись B2B переговоры между представителями предприятий обеих стран, которые включили дегустацию испанской продукции.

«Барселона является стратегическим хабом, у которого имеются связи с Африкой, Ближним Востоком, азиатскими странами. В Каталонии есть высокоразвитый порт, через него мы поддерживаем торговые отношения практически со всеми странами мира. Минск также является своего рода стратегическим центром. Поэтому Беларусь представляет интерес не только с точки зрения внутреннего рынка, но и как точка выхода на новые для нас рынки», - заявил представитель испанской стороны Рамон Сентмарти́.

В рамках визита делегация из Каталонии планирует посетить Минский тракторный завод, Минский завод игристых вин, а также крупные торговые сети.