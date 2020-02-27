Сельхозтехника «Гомсельмаш» и МТЗ представлена на XXIII Агропромышленном форуме Юга России, который проходит 26-28 февраля в Ростове-на-Дону.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, на проходящей в рамках форума выставке «Интерагромаш» сельхозтехнику представляют дилеры белорусских предприятий ОАО «Гомсельмаш» и ОАО «МТЗ».

Дилер «Гомсельмаш» — компания «Бизон-Трейд» — предлагает вниманию посетителей комбайн «Палессе GS12».

Эта белорусская машина — наиболее популярный зерноуборочный комбайн, который эффективно работает на полях с любой урожайностью. Высокие показатели достигаются за счёт применения 330-сильного двигателя, двухбарабанной системы обмолота с предварительным ускорением подачи массы, увеличенной площади сепарации и систем очистки. Машина отлично справляется с работой в неблагоприятных условиях на уборке труднообмолачиваемых культур повышенной влажности.

ТД МТЗ-Ставрополь традиционно представляет на форуме тракторы «Беларус».

XXIII Агропромышленный форум юга России включает специализированные выставки «Интерагромаш» и «Агротехнологии» - это специализированная экспозиция сельскохозяйственной техники, представляющая весь спектр техники для работы на земле: тракторы, комбайны, кормоуборочную и почвообрабатывающую технику, посевные и погрузочные машины, оборудование для внесения удобрений, защиты растений и пр.