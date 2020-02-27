Заместитель директора Национального агентства инвестиций и приватизации (НАИП) Денис Мелешкин представил инвестиционный климат и условия ведения бизнеса в Беларуси деловым кругам Германии в рамках состоявшегося 26 февраля в Лейпциге заседания делового совета «Саксония-Беларусь».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАИП, Денис Мелешкин также обсудил с руководством Торгово-промышленной палаты Лейпцига перспективы сотрудничества.

Немецкие бизнесмены высоко оценили работу НАИП по привлечению инвестиций в Беларусь и запросили дополнительную информацию о наиболее перспективных для реализации инвестиционных предложениях.

Германия стабильно входит в топ-10 стран-доноров ПИИ в Беларусь, приближаясь к группе топ-5. Knauf, Bayer, Schneider Group, Siemens – среди наиболее крупных немецких компаний, которые успешно сотрудничают с Беларусью.