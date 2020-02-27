В рамках прошедшего 25-26 февраля в Ташкенте Белорусско-узбекского аграрного форума предприятия-экспортеры Беларуси подписали более 30 соглашений и контрактов с узбекскими партнерами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, по итогам форума Министерство промышленности Беларуси и СП АО Uzbek Leasing International A.O. заключили договор о предоставлении узбекской лизинговой компанией услуг по договорам финансовой аренды (лизинга) товаров, произведенных в Беларуси.

Между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и Министерством сельского хозяйства Узбекистана подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Возглавлявший правительственную делегацию заместитель премьер-министра Владимир Дворник встретился с премьер-министром Узбекистана Абдулой Ариповым. Состоялись переговоры с руководителями ряда министерств и ведомств.

Владимир Дворник также посетил АО «Ташкентский завод сельскохозяйственной техники», СП ООО Craffers и перерабатывающие предприятия Ташкента.

Заместитель премьер-министра Владимир Дворник также принял участие в Белорусско-узбекском аграрном форуме.

Отметим, что общее число участников мероприятия составило более 700 человек. Узбекскую сторону представили делегации из всех регионов страны, а также профильных ведомств и организаций системы АПК. В деловую часть белорусской делегации вошли около 150 представителей предприятий-экспортеров сельскохозяйственной и пищевой продукции, научных, образовательных учреждений страны.

Узбекистан является перспективным торгово-экономическим партнером Беларуси в регионе Центральной Азии. По итогам 2019 года объем двусторонней торговли Беларуси и Узбекистана превысил 239 млн долларов (рост более, чем в 1,5 раза). Это наибольший показатель для наших стран за историю экономических отношений.

Одни из важнейших позиций во взаимной торговле — сельскохозяйственная продукция и продукты питания. В 2019 году из Беларуси в Узбекистан поставлено сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки на сумму 35 млн. долларов. Объем поставок узбекской сельскохозяйственной продукции в Беларусь в 2019 году превысил 15 млн. долларов.

Помимо взаимных поставок продукции, перспективными направлениями сотрудничества в сфере АПК являются участие белорусской стороны в строительстве молочно-товарных комплексов, организация переработки молока, создание СП по производству ветеринарных препаратов, сотрудничество в области селекции, организация обучения и переподготовки узбекских специалистов на базе белорусских аграрных учреждений образования.