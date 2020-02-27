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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЖД И АО «УКРЗАЛИЗНЫЦЯ» ПРОРАБАТЫВАЮТ ВОЗМОЖНОСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМОВ ПАССАЖИРСКОГО СООБЩЕНИЯ
17:31 27.02.2020

Белорусская железная дорога совместно и АО «Укрзализныця» прорабатывают возможности увеличения объемов пассажирского сообщения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в настоящее время железнодорожными администрациями ведется совместная работа по расширению маршрутной сети с регионами Украины, в том числе и на паритетной основе. Рассматриваются вопросы, связанные с организацией курсирования поездов либо беспересадочных вагонов в сообщении Витебск-Белгород-Днестровский, а также увеличением размеров движения в сообщении Минск-Львов, в том числе за счет паритетного обслуживания. Организация железнодорожного сообщения с Белгородом-Днестровским позволит в перспективе расширить маршрутные сети к побережью Черного моря с учетом пожеланий пассажиров.

Сейчас между Беларусью и Украиной курсируют 5 пар поездов белорусского формирования: Минск-Киев, Минск-Одесса, Могилев-Львов, Минск-Запорожье/Новоалексеевка, Гомель-Сновск, а также 2 пары поездов украинского формирования, которые следуют транзитом через Белорусскую железную дорогу – Киев-Рига и Киев – Санкт-Петербург.
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