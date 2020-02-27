«Великий камень» заинтересован в приходе немецкого бизнеса для локализации проектов на территории индустриального парка. Это отметил заместитель генерального директора компании по развитию индустриального парка Сергей Вайтеховский 26 февраля на 17-м заседании белорусско-германской рабочей группы по торговле и инвестициям.

Как сообщает сайт Китайско-белорусского ИП «Великий камень», Сергей Вайтеховский проинформировал немецкую сторону о возможностях ведения бизнеса в парке в контексте инициативы «Один пояс, один путь» и работы на всем рынке Евразийского экономического союза.

Директор департамента внешнеэкономической политики Федерального министерства экономики и энергетики ФРГ Экхард Франц отметил, что индустриальный парк «Великий камень», являющийся уникальным и одним из лучших мест для развития бизнеса в Беларуси, произвел на него неизгладимое впечатление в ходе посещения в 2019 году.

Проектный менеджер Германской экономической группы в Беларуси (GET Belarus) Дмитрий Червяков отметил, что в индустриальном парке созданы хорошие условия для создания и развития предпринимательства.

В рамках визита в Лейпциг белорусская делегация посетила завод компании BMW, где ознакомилась с производством автомобилей, новыми направлениями развития и планами компании.

Кроме того, представители компании по развитию индустриального парка «Великий камень» приняли участие в Заседании делового совета «Беларусь-Саксония», где провели для заинтересованных немецких компаний презентацию об особенностях работы в индустриальном парке «Великий камень».

В ходе визита в Германию состоялся еще ряд встреч с немецкими компаниями, которые рассматривают Беларусь для расширения своих производств, поиска партнеров и выхода на рынок Евразийского союза.