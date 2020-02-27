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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ПЕРЕДАЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ЕВРОПАРЛАМЕНТА ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ БЕЛАЭС
14:55 27.02.2020
Представители Министерства энергетики и депутаты Европарламента – Вальдемар Томашевский (Литва), Карин Карлсбро (Швеция), Пятрас Ауштрявичюс (Литва), сотрудники Представительства Европейского союза в Республике Беларусь и аппарата Европейского парламента обсудили вопросы сотрудничества в энергетической сфере, в том числе связанные с реализацией проекта строительства Белорусской АЭС.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, на состоявшейся 25 февраля встрече директор Департамента по ядерной энергетике Василий Полюхович проинформировал о ходе сооружения Белорусской АЭС, аргументировал необходимость введения в энергосистему республики энергоисточника на атомной энергии с учетом диверсификации энергоресурсов, энергетической безопасности и экологических преимуществ (сокращение выбросов парниковых газов), которые будут получены при вводе атомной электростанции в эксплуатацию.
Было подчеркнуто, что при строительстве и эксплуатации станции главным приоритетом является ее безопасность. Беларусь плотно работает с МАГАТЭ в рамках программ технического сотрудничества и в настоящее время принимает миссию МАГАТЭ по комплексной оценке развития инфраструктуры ядерной энергетики на фазе 3 (ввод в эксплуатацию).
Белорусская сторона передала представителям Европарламента отчет по результатам экологического мониторинга в зоне наблюдения Белорусской АЭС.
Мероприятие проходило в рамках визита делегации Европарламента в Беларусь.
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